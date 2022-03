Un rettilineo di quasi 800 metri quello che conduce a Pozzo San Nicola, sulla strada provinciale 57 Porto Torres - Stintino. Un tratto maledetto, costellato di croci e di incidenti stradali. Anche gravissimi e mortali. Ieri, in tarda mattinata, in uno scontro frontale, un giovane portotorrese, Luca Baraghini, 23 anni, ha perso la vita e un'altra persona è rimasta gravemente ferita.

Il 21 agosto 2021, praticamente alla stessa ora, nel rettilineo si era verificato un maxi tamponamento, che aveva coinvolto 5 auto, con 3 persone portate all'ospedale di Sassari. Anche negli anni precedenti altri lievi incidenti. Poi la memoria cade su altro giorno tragico: il 9 agosto 2016, data in cui l'ingegnere portotorrese Michele Sassu, 45 anni, in sella alla sua Harley Davison, a pochissima distanza dal punto del sinistro di ieri, si scontrava con un'auto, perdendo la vita. Una tragedia che scosse profondamente la comunità turritana e non solo.

Su questo tratto di strada quindi troppi incidenti allontanano l'ipotesi di una fatale coincidenza. Le carreggiate del rettilineo sono strette e molto trafficate, in qualsiasi periodo dell'anno, con punte elevatissime nelle stagioni turistiche. Probabilmente oramai sottodimensionate per ricevere un flusso così alto di veicoli.

© Riproduzione riservata