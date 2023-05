Un bollo speciale con la dicitura "80° Anniversario bombardamento di Alghero - in memoria delle vittime del maggio 1943 - 17.5.2023" richiesto dal Circolo Filatelico Numismatico Alghero, sarà a disposizione di appassionati e collezionisti mercoledì 17 maggio, presso la postazione di Poste Italiane allestita in via eccezionale a Lo Quarter, in Largo San Francesco, dalle 16 alle 20.

Una iniziativa di Poste Italiane per celebrare l'anniversario della tragica notte del '43, conosciuta anche come la nit de Sant Pasqual - la notte di San Pasquale.

© Riproduzione riservata