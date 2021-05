I depositi costieri di posidonia spiaggiata sono vietati. Lo dice una sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità di importanti passaggi della legge regionale sulla gestione delle cosiddette “alghe”.

A denunciarlo il gruppo consiliare di Forza Italia che ha già chiesto la convocazione di una commissione consiliare Ambiente per valutare gli effetti della sentenza sulla gestione della posidonia ad Alghero. "La sentenza di fatto da ieri impedisce lo spostamento temporaneo degli accumuli di posidonia in aree diverse dall'arenile in cui si trovano anche se situate nello stesso comune”, avvertono gli azzurri algheresi. “Ma impone anche, tra le altre cose, che le operazioni di separazione della sabbia dal materiale organico venga fatta sul luogo in cui si trova la posidonia e non nei siti di conferimento”.

Si prevedono intoppi, dunque, nella pulizia delle spiagge, "con gravi danni - proseguono i rappresentanti di Forza Italia - per l'immagine della nostra costa e per il sistema turistico”.

