Scontro violento tra due furgoni nello svincolo di Li Pidriazzi, nel territorio di Porto Torres.

Tre i feriti rimasti coinvolti nell’incidente, avvenuto all’incrocio tra la ex 131 e la provinciale 25, in direzione Sorso.

Sul posto i primi ad arrivare sono state due pattuglie dei carabinieri della compagnia di Porto Torres, che hanno provveduto ad effettuare i rilievi per la ricostruzione della dinamica.

Dai primi accertamenti si ipotizza che un mezzo con a bordo due turisti tedeschi, un uomo e una donna, un furgone Multivan Volkswagen sopraggiunto da Porto Torres, mentre tentava di svoltare in direzione della provinciale 25, si è fermato in mezzo alla carreggiata, probabilmente per un guasto, proprio quando sopraggiungeva un altro furgone, un Daddy, da Sassari verso Porto Torres.

Il conducente, un ragazzo di Sassari, non ha potuto evitare lo scontro. Un impatto violento con pezzi di lamiera schizzati a diversi metri di distanza e che hanno invaso la carreggiata.

La più grave è una la donna di 61 anni che ha riportato alcune lesioni al volto. Per fortuna le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione.

Sul posto due ambulanze del 118, una del Soccorso Sardo, con gli operatori sanitari che hanno provveduto a trasportare tutti e tre i feriti al Santissima Annunziata di Sassari. Ai carabinieri il compito di regolare il traffico.

