Grave incidente all’incrocio tra via Balai e via Benedetto Croce, una delle intersezione in cui si registra un’alta percentuale di sinistri, a pochi passi dal lungomare di Porto Torres.

L’impatto nel pomeriggio, intorno alle 15.30, quando una Toyota con a bordo alcuni turisti, proveniente dalla risalita di via Croce, non rispettando lo stop, si è scontrata contro una moto che procedeva in via Balai. L’impatto è stato violento, tanto che l’uomo è stato sbalzato contro il cofano della macchina, riportando un trauma cranico.

Sul posto l’elisoccorso Areus con a bordo l’equipe medica, che dopo aver stabilizzato il ferito, un uomo di 60 anni di Porto Torres, lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Porto Torres. Nel punto di stop della via Benedetto Croce è completamente assente la segnaletica orizzontale.

© Riproduzione riservata