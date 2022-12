«È da anni una pista di Formula 1». Sono esasperati i residenti di via Tramontana, un'importante arteria (e lungo rettilineo) di Porto Torres che è collegata con la strada che conduce a Platamona. Un tratto di strada spesso teatro di incidenti, come quello pauroso di ieri sera: un miracolo che non abbia avuto conseguenze, nonostante l'auto coinvolta si sia ribaltata varie volte.

L'elemento comune di molti incidenti di via Tramontana è comunque uno solo: l'eccessiva velocità, accompagnata dal disprezzo delle regole stradali. Nonostante i divieti e la segnaletica presente. I residenti, alla luce dei fatti, chiedono più garanzie. «Inutile nasconderlo - affermano diversi di loro - via Tramontana è diventata troppo pericolosa e noi residenti spesso siamo vittime di comportamenti altamente imprudenti. Le nostre macchine ad esempio, regolarmente parcheggiate, spesso vengono colpite da altre autovetture condotte da chi non tiene in minimo conto le norme stradali e di sicurezza. Chiediamo perciò al Comune di installare i dissuasori di velocità e di effettuare maggiori controlli sulla velocità stessa degli automezzi in transito. Per la nostra sicurezza e quella di tutti. Questa situazione - concludono - non è più sopportabile».



