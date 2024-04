«Senza le risorse della Regione, il progetto per valorizzare il sito di via Ponte Romano non potrà essere rimodulato, quindi sulla tempistica possiamo dire che sarà difficile che quella strada venga riaperta, con viabilità a senso unico, entro l’estate».

Il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, risponde così alla segnalazione formulata in consiglio comunale dal capogruppo Psd’Az, Bastianino Spanu sulla strada chiusa ormai da quasi quattro anni, dove nel 2020 fu rinvenuto lo splendido mosaico policromo di una Domus di epoca romana, una scoperta fatta nel corso dei lavori di archeologia preventiva propedeutici alla posa dei cavi della rete del gas. A distanza di tanto tempo tra disagi per la viabilità e la rabbia degli esercenti, la strada è rimasta off limits.

L’ultimo annuncio sulla riapertura risale ai primi giorni di dicembre, quando il Comune ha ricevuto la notizia sull’importante finanziamento regionale di 500mila euro inserito nella variazione di bilancio della Regione 2023.

«Il progetto di via Ponte Romano era stato redatto in base a risorse disponibili all’amministrazione comunale, ma con il mezzo milione di euro della Regione, - aggiunge il sindaco - il progetto va rimodulato al fine di garantire un intervento di tutela e valorizzazione del mosaico, quindi approvato e predisposta una gara di assegnazione lavori».

