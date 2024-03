Nascosta sapientemente tra le piante a poca distanza dal centro urbano di Porto Torres, una discarica illegale di rifiuti è stata individuata in via dell’Industria, all’altezza di via Stintino, celata alla vista di occhi indiscreti. Una montagna di resti di demolizioni, mobili e oggetti di arredo in disuso, rottami di elettrodomestici, televisori e materassi, un cumulo di materiale abbandonato su un terreno dell’agro a pochi metri dalla strada.

È il risultato dell’ennesima azione incivile di qualche balordo che si è sbarazzato di vecchi mobili deturpando una intera area. A peggiorare la situazione la presenza di contenitori di pittura, dannosi per l’ambiente.

Tale episodio evidenzia come la natura e il territorio continuino ad essere presi di mira da azioni illecite che devastano il paesaggio e compromettono l'integrità del suolo. Ora anche il mero abbandono di un sacchetto di rifiuti urbani è considerato reato, con sanzioni che possono arrivare fino a 10mila euro. Ancora una volta è un cittadino a segnalare lo scempio ambientale. Nell’ottica di preservazione e tutela si inserisce l’importanza di una collaborazione attiva tra istituzioni e popolazione. Solo grazie a una vigilanza costante e all'impegno della cittadinanza sarà possibile mantenere inalterata la purezza del territorio, dove le discariche continuano ad aumentare.

