Via libera al progetto esecutivo di riqualificazione delle aree ricreative della Cittadella dello Sport a Porto Torres.

Le risorse arrivano dai finanziamenti stanziati dalla Regione Sardegna a favore del Comune turritano e titolo di rimborso per interventi emergenziali e bonifica dell’area industriale a seguito dell’incendio che ha distrutto i capannoni Inversol, somme pari a 988mila e 588 euro che la precedente amministrazione ha voluto destinare in parte alla valorizzazione delle aree sportive di viale Delle Vigne, per un importo di circa 257mila euro.

Ulteriori 463mila e 599 euro sono stati indirizzati agli interventi di manutenzione straordinaria della scuola civica di musica Fabrizio De Andrè, mentre 250mila euro saranno destinati ai lavori di manutenzione straordinaria della recinzione del Parco di San Gavino.

In relazione alle strutture sportive, per migliorare la fruizione delle strutture esistenti e altre realizzate di recente dalle stesse società sportive, è previsto un intervento per rigenerare gli spazi outdoor situati tra i diversi impianti, campi da gioco Antonello Piga e Centro fitness, zone spesso escluse dai finanziamenti regionali che verranno rese più decorose. Ad approvare il progetto la ex giunta comunale, nei giorni precedenti alle amministrative.

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