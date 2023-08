La giunta comunale di Porto Torres ha dato il via libera al progetto definitivo esecutivo sui lavori di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola elementare “Pigliaru” in via Monte Agellu. Le risorse, pari a 550mila euro, erano state concesse al Comune dai fondi Pnrr del ministero dell’Ambiente, nell’ambito del Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole.

Ulteriori 55mila euro sono stati stanziati con il Decreto del ministero dell’Economia e delle finanze per l’attuazione del progetto affidato alla società Sagi Consulting srl. Oltre ad interventi di ristrutturazione della palestra dell'Istituto comprensivo 2, con messa in sicurezza dei locali, il piano prevede lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico e dell’antincendio. Il progetto contempla anche la disposizione degli infissi, porte e finestre, oltre alle opere di manutenzione.

L’esecutivo ha approvato anche il progetto di fattibilità economica per la riqualificazione dell’edificio scolastico Dessì, attraverso gli interventi di efficientamento energetico e adeguamento degli spazi alle esigenze della didattica. Le risorse stanziate dal Pnrr con cofinanziamento comunale ammontano a circa 958mila euro.

