Via libera al Piano di Sviluppo Locale (PSL) del Comune di Porto Torres, lo strumento per definire la strategia, gli obiettivi e la tipologia di investimenti attivabili nel territorio comunale nei seguenti ambiti tematici: turismo sostenibile, risorse ambientali, beni culturali e patrimonio artistico.

Lo scopo è quello di formulare un programma di attività per la identificazione, caratterizzazione, qualificazione e promozione del tessuto ambientale, sociale ed economico del comune, valorizzando il patrimonio già disponibile ma non pienamente sviluppato.

Il vero obiettivo è favorire lo sviluppo di partnership locali tra comunità, soggetti e progetti, al fine di attivare processi di animazione, formazione e sviluppo imprenditoriale che valorizzino le risorse locali e incentivino la progettazione integrata sul territorio. Il documento è stato approvato con delibera della giunta comunale.

Con l’approvazione del Piano di sviluppo locale l’attività dell’ente intende proseguire con l’esecuzione delle azioni prioritarie con il coinvolgimento degli amministratori, dei cittadini, degli operatori economici, delle imprese e delle organizzazioni del terzo settore con adeguate forme di partecipazione e progettazione aperta.

Nella elaborazione del Psl si intende individuare gli asset da valorizzare per definire le priorità degli impegni da assumere in ragione della loro eseguibilità immediata (1 anno), di medio tempo (3 anni), di consiliatura (5 anni). Inoltre si identificano gli elementi distintivi del programma utili anche per individuare fonti di finanziamento e partnership di progetto.

