Prenderanno il via questa settimana i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della palestra della scuola elementare Pigliaru, in via Monte Angellu a Porto Torres. Il valore dell’intervento è di 605 mila euro da fondi derivanti dal Pnrr.

Il progetto prevede il rifacimento delle facciate, l’impermeabilizzazione e la coibentazione del solaio di copertura, l’installazione di pannelli fotovoltaici in copertura, la sostituzione degli infissi, la sostituzione delle luci di emergenza e la manutenzione straordinaria dei servizi igienici.

Per il campo da gioco è prevista la sostituzione della pavimentazione che garantirà una maggiore sicurezza per i fruitori nonché interventi finalizzati alla riduzione dell’inquinamento acustico.

Le opere garantiranno un maggior efficientamento energetico della struttura con ricadute positive in termini sia economici e sia di tutela ambientale. ll cronoprogramma prevede una durata dei lavori pari a 120 giorni. I lavori sono stati affidati all’impresa di costruzioni Olivio Murgia.

«L’intervento – ha spiegato l’assessora ai Lavori Pubblici Simona Fois – si pone in continuità con i progetti che l'amministrazione sta portando avanti in termini di riqualificazione e di ammodernamento degli impianti sportivi e degli edifici scolastici comunali in modo da renderli sempre più funzionali, efficienti e pienamente fruibili da parte della comunità. Per questo, per il periodo strettamente legato all’esecuzione dei lavori – continua la vicesindaca - chiediamo pazienza agli atleti, alla scuola e alle associazioni sportive che solitamente usufruiscono della palestra. L’avvio di quest’opera, così come gli altri interventi in atto negli impianti sportivi e nei plessi scolastici cittadini, mostra infatti tutte le energie che stiamo mettendo in campo per arrivare a settembre pronti ad accogliere le nostre ragazze e i nostri ragazzi in strutture adeguate e confortevoli».

