Nelle giornate di lunedì 24 e martedì 25 marzo, dalle 7 alle 18, è previsto il restringimento della carreggiata e l’istituzione del senso unico alternato in via dell’Industria a Porto Torres per consentire l’installazione degli impianti di monitoraggio strutturale da parte di Anas dell’opera situata sulla statale 131 (al km 231+507).

Si tratta dell'attuazione del Piano Pnrr-Strade sicure, che prevede la fornitura e pose di strutture che verranno installate su ponti, viadotti e gallerie, ricadenti sulla rete stradale nazionale per il controllo strutturale.

Lo ha disposto il comando della Polizia locale con una ordinanza firmata dalla comandante Maria Caterina Onida per consentire l'installazione di sensori sulla carreggiata.

L'importante arteria stradale ad alto flusso di traffico - conduce al porto e all'area industriale- è stata interessata da lavori ad opera della socieà Multiservizi per la predisposizione della segnaletica orizzontale per regolare il traffico in entrata e in uscita, in direzione Alghero e Stintino.

