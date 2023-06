Verifiche di idoneità statica e vulnerabilità sismica presso l’Istituto scolastico “Salvator Ruiu” situato in via Brunelleschi a Porto Torres.

Un intervento per determinare l’indice di rischio e il certificato di idoneità, indagini necessarie in quanto propedeutiche all’attuazione di lavori finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, attività che consentono di definire in maniera puntuale le tipologie di interventi finalizzate anche alla riqualificazione delle scuole, nell’ottica della partecipazione con esiti favorevoli a bandi pubblici che consentono l’accesso a finanziamenti per interventi riguardanti l’edilizia scolastica.

La Regione Sardegna, infatti, ha stanziato la somma di circa 446mila e 650 euro. La giunta comunale ha approvato il piano di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione e messa in sicurezza della palestra della scuola elementare di via Monte Agellu, fondi del Pnrr pari a 550 mila euro. Ulteriori interventi di manutenzione straordinaria, previsti nel progetto definitivo approvato dall’esecutivo, sono stati programmati presso l’edificio della scuola d’infanzia Figari di via Balai, per un totale di 250mila euro.

