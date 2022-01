Traghetti fermi in porto per maltempo nel Nord Ovest della Sardegna.

A Porto Torres la nave della Tirrenia diretta a Genova è rimasta bloccata nel molo di ponente dello scalo turritano e il collegamento è stato sospeso a causa delle condizioni meteo avverse.

Il traghetto Athara potrebbe salpare nella notte o domattina. Le pessime condizioni del mare e i venti di maestrale che soffiano con raffiche che superano i 45 nodi, circa 100 chilometri orari, hanno costretto il comandante della nave a rinviare la partenza di alcune ore, fino a quando si placheranno i venti e le mareggiate.

Gli esperti meteo prevedono maestrale teso da Nord-Ovest anche nella giornata di domani, localmente sino a burrasca soprattutto sulle coste, pertanto anche nelle prossime ore le condizioni meteorologiche avverse potrebbero condizionare ulteriormente i collegamenti con il resto della penisola.

I ritardi potrebbero accumularsi anche per le partenze delle navi Tirrenia in programma dallo scalo ligure per le ore 20.30 in direzione Porto Torres.

