Solo un mese fa l’Autorità di sistema portuale del nord Sardegna aveva avviato il procedimento a carico di ignoti che avevano abbandonato da anni i relitti delle barche presenti nella Darsena Servizi di Porto Torres, un avviso preliminare all’emanazione dell’atto di ingiunzione di sgombero.

Ora il presidente della Port Authority, Massimo Deiana, trascorsi i termini senza ottenere alcuna risposta, firma il documento ufficiale per liberare lo specchio acqueo dalle vecchie imbarcazioni.

L’atto di ingiunzione di sgombero è rivolto ai proprietari delle unità navali abbandonate nelle aree demaniali marittime, site presso la Darsena Servizi del porto industriale, occupate senza titolo da relitti in evidente stato di abbandono e comportanti rischi di inquinamento e di conseguenza per la salute pubblica.In caso di inosservanza dell’ordinanza- non oltre 60 giorni dalla notifica - l’Autorità di sistema portuale provvederà d’ufficio all’esecuzione a spese degli interessati, secondo le modalità prescritte dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento.

Contro il provvedimento gli interessati possono presentare ricorso davanti al Tar-Tribunale amministrativo regionale di Cagliari entro e non oltre giorni 120 dalla data di notifica o pubblicazione della ingiunzione.

© Riproduzione riservata