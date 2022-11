Un grave atto vandalico costringe la dirigenza scolastica dell’Istituto Monte Agellu di Porto Torres – elementari e scuola d’Infanzia – a rinviare la ripresa delle lezioni a lunedì prossimo, 7 novembre.

I vandali hanno bruciato gli elaborati degli allievi della primaria, lavori realizzati in occasione della festa di Halloween, scaricato la polvere di due estintori sul pavimento lungo il corridoio e con le tempere hanno imbrattato le pareti e le porte.

La dirigente scolastica Alessandra Pinna ha denunciato il grave episodio ai carabinieri della compagnia di Porto Torres che hanno effettuato rilievi e accertamenti utili alle indagini. Non contenti i malviventi hanno banchettato all’interno dei locali scolastici, consumando biscotti e merendine trafugate dalla scuola di infanzia, infine brindando con bottiglie di spumante che si erano portati dietro per poi romperle sul pavimento.

Nel frattempo la dirigente Pinna ha provveduto a inviare una circolare ai genitori per comunicare la sospensione delle attività didattiche nella giornata di oggi e domani, venerdì 4 novembre, nel plesso della scuola dell’infanzia e primaria di Monte Angellu per permettere la pulizia dei locali. “Abbiamo inviato al Comune una nota per chiedere il ripristino del sistema di allarme – sottolinea la dirigente – in questa scuola continuamente presa di mira dai vandali. Quello che più dispiace è far capire ai bambini che i loro lavori fatti con entusiasmo che non ci sono più”.

Nella scuola, presa di mira continuamente dai vandali che fanno spesso visita nei vari plessi del Comprensivo 2, manca un sistema di videosorveglianza adeguato.

