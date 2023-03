Potrà godere presto di una nuova casa, la famiglia numerosa di gatti che ha ricevuto lo sfratto dal mercato ittico di Porto Torres.

La colonia di circa 85 felini attende che si formalizzi la cessione di un’area, di proprietà del Consorzio industriale provinciale, un terreno della superficie di circa mille metri, individuato in via Pigafetta, che verrà ceduto in comodato d’uso gratuito per cinque anni, rinnovabili per ulteriori cinque, così da poterla allestire con tutti i comfort per i gatti gestiti dall’associazione “Amici di Maya”, un gruppo di otto soci volontari che da tempo accudisce i felini, garantendo loro cibo e cure. E così tra le attività produttive del comparto artigianale dell’area industriale, i nuovi inquilini avranno la possibilità di usufruire di nuovi spazi da organizzare con rifugi adeguati e strutture necessarie a soddisfare l’esigenze di una colonia così consistente.

«Un terreno spoglio che ha bisogno di essere lavorato, recintato e allestito», spiega Giancarlo Ascione, presidente dell’associazione Amici di Maya. «Un investimento di circa 200mila euro che dobbiamo affrontare a nostre spese o avvalendoci di altre fondi esterni».

I volontari sperano di definire il contratto nei prossimi giorni. Un accordo facilitato dalla commissione comunale Ambiente, presieduta da Gianpiero Madeddu.

La colonia di gatti che da tempo sfruttava l’ex Mercato ittico, è stata costretta ad abbandonare lo stabile a seguito dell’assegnazione dei lavori di riqualificazione della struttura ad opera dell’Autorità di sistema portuale.

© Riproduzione riservata