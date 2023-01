Martedì 17 e venerdì 20 gennaio, dalle 15 alle 18, l’Istituto superiore “Mario Paglietti” di Porto Torres apre le porte per un viaggio interattivo alla scoperta dei singoli plessi.

Le giornate di Open day saranno una occasione per mostrare ai futuri iscritti e alle loro famiglie l'offerta formativa della scuola. I ragazzi e i loro genitori verranno accompagnati dagli studenti e dagli insegnanti nella visita e nella prova del nuovo simulatore di navigazione: una strumentazione di ultima generazione che pone l’istituto Nautico di Porto Torres tra le scuole più all'avanguardia in Italia e tra i pochi Istituti tecnici nautici adatti ad ospitare gli esami per i futuri comandanti.

I visitatori potranno ammirare il Planetario, inserito nel percorso dei "Monumenti aperti" per il suo interesse storico, il laboratorio di Carteggio e quello di Informatica, Elettrotecnica, Meccanica. Saranno aperti i laboratori di Fisica e di Chimica, anch'essi arricchiti dalle nuove strumentazioni di cui si è dotata recentemente la scuola, quali la macchina, unica in Sardegna, per la simulazione della massima velocità.

Con i suoi tre indirizzi di studio, Conduzione del mezzo navale, Logistica e il nuovo percorso sperimentale di Tecnico macchinista, che permette il conseguimento di due qualifiche: tecnico meccanico e tecnico elettrotecnico, l'Istituto offre una formazione tecnica innovativa ed attuale, in linea coi bisogni occupazionali del territorio e con i Piani di sviluppo nazionali ed europei. Da diversi anni è attivo il corso serale per tutti coloro intenzionati o desiderosi di riprendere gli studi interrotti o alle persone che svolgono un’attività lavorativa.

«La scuola, che dà ai suoi diplomati una solida preparazione tecnica, essendo certificata dal Miur nel percorso di qualità Stcw, - sottolinea il dirigente scolastico Daniele Taras - rispetta standard rigorosi e rilascia ai suoi diplomati la qualifica di allievo ufficiale, un importante trampolino per chi intende intraprendere la carriera nel mondo del mare».

Grazie alla partnership con il Mosos, l’Istituto tecnico superiore per la mobilità sostenibile e per il mare, la scuola aiuta i propri diplomati nell’incontro tra la domanda nel mercato del lavoro e l’offerta di competenze.

