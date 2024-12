Un dono che vale un sorriso, quello dei bambini del reparto di Pediatria della Aou di Sassari. Ben 12mila euro che l’associazione sportiva culturale no-profit “Gianni Fresu” ha scelto di destinare alla struttura ospedaliera ormai per l’ottavo anno consecutivo.

Sono i proventi del torneo “Uniti per inseguire un Sogno! - 8° Trofeo Gianni Fresu", iniziativa benefica nata nel 2015 a Porto Torres con lo scopo di sostenere i bambini meno fortunati e dedicata al ricordo del compianto Gianni Fresu, per oltre un decennio dirigente e allenatore del settore giovanile del Porto Torres Calcio.

Al ricavato del torneo si sono aggiunti anche i proventi dell’evento "Un calcio al bullismo" anch’esso organizzato nel mese di giugno dall’associazione guidata da Salvatore Fresu. Il trofeo si è svolto dal 12 al 16 giugno nel Campo comunale con la partecipazione di 73 società e di circa 1500 bambini. Le società coinvolte sono arrivate da tutta la Sardegna (comprese l'Isola della Maddalena, Cagliari e il nuorese).

Nel programma dell’iniziativa anche due serate musicali, a cui hanno preso parte band e artisti locali, e lo spettacolo di Benito Urgu.

L’evento “Un calcio al bullismo” è stato ospitato il 29 giugno nella Sala congressi Filippo Canu. Un’intensa giornata alla quale hanno partecipato professionisti, ex calciatori, giornalisti che hanno affrontato tematiche relative al bullismo, una piaga sociale che per essere combattuta richiede l’impegno di tutte le componenti sociali. Il pomeriggio è stata la volta del quadrangolare di calcio amichevole. A scendere in campo, nello stadio comunale Campanedda, giovanissimi e allievi del Porto Torres Calcio, gli amatori della Seleçao, una rappresentativa di genitori ed ex calciatori professionisti, primo fra tutti l’ospite d’eccezione Gianfranco Zola. Con lui in campo anche Michele Fini, Gianfranco Matteoli, Gianluca Festa e tanti altri. La generosità dei partecipanti alle iniziative ha permesso di raccogliere 12 mila euro che l’associazione, dopo il confronto con l'equipe del reparto di Pediatria, ha deciso di destinare all’acquisto di 3 lettini elettrici da visita, un carrello porta farmaci, un carrello portabiancheria e un'intera parete di arredamento con scaffalature, mobilia di ogni genere (armadi, colonne, cassetti) da utilizzare per riammodernare e allestire l'intera sala medicazione del secondo piano del reparto di Pediatria. Si tratta della donazione più consistente, in termini economici, che l'associazione Gianni Fresu sia mai riuscita a realizzare. Alla cerimonia di consegna, ospitata giovedì 5 dicembre nella sala consiliare del Comune di Porto Torres, hanno partecipato il sindaco Massimo Mulas, l’assessora alla cultura Maria Bastiana Cocco, il direttore facente funzioni della clinica di Pediatria Sassari, Gianfranco Meloni, la coordinatrice infermieri dello stesso ospedale, Annamaria Zara, il presidente della Commissione Sport Antonello Cabitta, il presidente dell’associazione Salvatore Fresu, la vicepresidente Antonella Ruggiu e tutto lo staff di oltre trenta volontari dell'associazione, il responsabile del reparto di pediatria Gianfranco Meloni insieme alla caposala Anna Maria Zara e ai rappresentanti della direzione generale della Aou, la responsabile dell’Area Affari Legali e Generali della Fondazione di Sardegna (partner dell’iniziativa) Patrizia Paschino e una rappresentativa delle società calcistiche che hanno partecipato al torneo e dell'Associazione Italiana Arbitri sezione di Sassari (partner tecnico dell'evento). L’Associazione Sportiva Culturale no-profit “Gianni Fresu” da quasi un decennio persegue un obiettivo: quello di aiutare le persone meno fortunate attraverso l’organizzazione di manifestazioni finalizzate alla raccolta di fondi per dare risposta ad alcune necessità della comunità turritana e dell’intero hinterland sassarese, in particolare nel settore ospedaliero, ma anche di diffondere fondamentali messaggi di carattere sociale.

© Riproduzione riservata