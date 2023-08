Ha trovato rifugio nel parco di Balai, vicino alla splendida spiaggia di Porto Torres, tra i cespugli dell'area verde e gli spazi aperti.

Un esemplare di donnola, mammifero dal corpo affusolato e il muso simpatico leggermente schiacciato, se ne stava tranquillo a passeggiare sui muretti che delimitano il parco, facendosi fotografare dai curiosi.

L'incontro con l'animale per alcuni è stato un evento sensazionale, in quanto la donnola non è facile da osservare per via delle sue conosciute abitudini notturne, seppure esce anche di giorno nella bella stagione.

Il simpatico animaletto con grande capacità di adattamento a diversi paesaggi naturali, ha costruito una tana proprio a Balai, dove cacciare i roditori, il suo piatto preferito. Topi selvatici e piccoli passeri che popolano la zona.

Non è stato difficile immortalarla, nonostante si muova velocemente e con agilità. La donnola è un animale protetto dalla Convenzione di Berna.

