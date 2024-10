Nelle scorse settimana la Asl di Sassari nello stabile di via delle Terme, nel centro di Porto Torres, ha avviato i lavori di riqualificazione e ristrutturazione, compreso il rifacimento degli impianti e dei servizi, del piano terra della struttura. Un intervento indispensabile per l’ottenimento dell’agibilità e il successivo accreditamento per ospitare il Consultorio familiare.

Per il direttore generale della Asl 1, Flavio Sensi «è un intervento propedeutico all’avvio dei lavori inseriti nel Pnrr che interessa lo stabile sede del poliambulatorio ad Andriolu, che andrà ad ospitare la Casa di Comunità». Qui le opere di riqualificazione cominceranno il prossimo mese di novembre. L’impegno di spesa per i lavori presso l’ambulatorio di via delle Terme ammonta a circa 130mila euro e il termine e’ previsto entro la fine di ottobre 2024. I locali riqualificati andranno ad accogliere il Consultorio familiare potenziando l’assitenza saniataria in citta. Il trasferimento del servizio in via delle Terme consentirà di liberare spazio nel poliambulatorio di Andriolu.

