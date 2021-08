Un’altra maxi-multa ai “depredatori” dei litorali della Sardegna.

E’ toccata a un gruppo di turisti spagnoli, che all’imbarco dello scalo marittimo di Porto Torres sono stati trovati in possesso di un raro esemplare di “Pinna

Nobilis”, più comunemente conosciuta con il nome di “Nacchera di

Mare”, della lunghezza di quasi 60 centimetri.

La scoperta è stata fatta dai finanzieri del Nucleo Mobile della Tenenza della Guardia di Finanza di Porto Torres.

La Nacchera era nascosta all’interno dei bagagli che il gruppo, che stava salpando alla volta di Barcellona dopo un soggiorno al mare in Sardegna, aveva riposto in auto. Un souvenir indebitamente prelevato in barba alle norme di tutela ambientale, che potrebbe costare caro ai vacanzieri: la sanzione prevista, infatti, potrebbe arrivare fino a 3.000 euro.

(Unioneonline/l.f.)

