Record di presenze per la goliardata tutto cuore nel mare di Balai. Una festa sotto il sole senza brividi, temperature straordinarie per azzardare il primo “Bagno di Capodanno 2023” nella baia più amata di Porto Torres.

Al 18esimo appuntamento più atteso dell’anno hanno partecipato 170 bagnanti, vecchie e nuove adesioni di cittadini e persone giunte dai comuni limitrofi, con gruppi di amici, famiglie e comitive arrivate in particolare da Sassari. Hanno raggiunto appositamente la spiaggia per festeggiare il primo giorno dell’anno, tuffandosi nelle acque dello splendido Golfo dell’Asinara. Balli e musica hanno anticipato il countdown, rigorosamente alle 11.50, con ua temperatura esterna di 20 gradi e quella del mare di 12, un clima mite che ha aiutato anche i meno audaci ad “assaggiare” il brivido di una nuotata, davanti ad un pubblico delle grandi occasione. Un magnifico teatro tutto esaurito, persone che hanno assistito al rito tradizionale dall’alto della spiaggia armati di telefoni cellulari e telecamere, e la novità delle riprese dal drone per un evento augurale di successo che da qualche hanno raccoglie consensi e partecipazione.

Davanti ad un paesaggio di incanto anche le canoe e le barche a fare da cornice alla manifestazione. Tra gli irriducibili, Salvatore Delore, 88 anni, agricoltore in pensione, in spiaggia alle 10 per le foto di rito in compagnia di Piero Tanca, 85 anni ex muratore. Ma c’è pure chi ha deciso di partecipare per la prima volta. E non sono mancati ex amministratori, sindacalisti, imprenditori che prima del tuffo si sono lasciati andare a momenti di allegria.

L’evento ha raggiunto anche uno degli obiettivi di solidarietà prefissati dall’organizzazione che ha coinvolto i gruppi scout Cngei di Porto Torres. «Quest’anno abbiamo battuto tutti i record», sottolinea Lello Cau, uno degli promotori dell’evento.

«Questa iniziativa offre la possibilità a tre ragazze scout Cngei di partecipare ad un campo internazionale nella Corea del Sud, - spiega – un progetto che consente di radunare 40mila ragazzi da tutto il mondo. Partiranno tre giovani da Porto Torres, cento da tutta Italia, un bel numero grazie al contributo dei temerari del Bagno di Capodanno».

Brindisi e panettone hanno chiuso la festa nella spiaggia affollata.

