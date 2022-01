Migliaia di persone ancora senz'acqua e ancora proteste e disappunto per gli abitanti. Succede nel quartiere Serra Li Pozzi a Porto Torres. Nessun guasto stavolta alla tubazione dell'Enas, ma operai di un'azienda che mentre si accingevano in via dei Ginepri ad eseguire uno scavo per l'allaccio del gas a un'abitazione hanno tranciato involontariamente una tubazione di acqua non segnalata. Per cui è stato necessario intercettare la linea per togliere pressione, in attesa della riparazione.

I tecnici di Abbanoa sono stati avvisati e l'acqua in serata, se non ci saranno ulteriori complicazioni, dovrebbe rientrare nelle case del quartiere. Il grande rione Serra Li Pozzi è nato negli anni ‘70, in maniera piuttosto disordinata e con il ricorso continuo a sanatorie edilizie. Per cui spesso a pochi centimetri dell'asfalto si trovano condotte non segnalate.

© Riproduzione riservata