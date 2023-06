Musica, spettacolo e sport per la settima edizione del “Trofeo Gianni Fresu” in omaggio all'ex dirigente sportivo scomparso qualche anno fa.

Oggi è suo figlio Salvatore Fresu, presidente dell’associazione che annuncia la tre giorni della manifestazione sportiva, in programma a Porto Torres nelle giornate di giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10, al campo comunale di piazza Cagliari, un torneo di calcio per le squadre giovanili per le categorie Piccoli amici, Primi calci e Pulcini, mini campioni appartenenti a 35 squadre rappresentate da 14 società. Quasi 1.500 bambini correranno in campo dalle ore 15, protagonisti di una serie di sfide per intrattenere il pubblico fino alla 19, quando entreranno in gioco le squadre degli amatoriali, appassionati di calcio da sempre.

Venerdì sarà ancora sport per i piccoli, e spettacolo per chiunque a partire dalle 21, quando sul palco della Torre Aragonese di esibiranno gli “Amigghi in Festha” il gruppo musicale composto da Domenico Bazzoni, Gavino Depalmas, Raimondo Nocco, Antonello Bazzoni e Marcello Perra. Sabato la festa continua sempre a partire dal pomeriggio con il torneo dei bambini, per proseguire la serata, alle ore 19, con la partita amichevole @portotorrescalcio contro le vecchie glorie del Porto Torres Calcio. Dalle 20 presso la Torre Aragonese, le premiazioni del 7º Trofeo Gianni Fresu, serata presentata dal “comandante” Pierluigi Fiori.

Alle 21 la proiezione sul maxi schermo della finale di Champions League. «L’organizzazione del trofeo Gianni Fresu si adopera con circa 50 volontari, per organizzare ogni anno l’evento e permettere di raccogliere il ricavato che sarà devoluto al Reparto di Pediatria di Sassari», spiega Salvatore Fresu «una manifestazione per mantenere vivo il ricordo di mio padre e continuare la sua mission, quella di avere i bambini al centro del progetto e aiutare le persone in difficoltà».

