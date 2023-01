Il tema della continuità territoriale, argomento attuale che ha interessato le mancate offerte per le rotte su Alghero, si sposta dall’aeroporto della Riviera del Corallo al porto di Porto Torres, per rafforzare la coesione tra le diverse aree del Nord Sardegna, per superare svantaggi e ridurre l’isolamento.

Lunedì 9 gennaio alle 11 nella sala consiliare del Comune di Porto Torres si terrà un incontro istituzionale sul tema "Razionalizzazione dei servizi di trasporto e interventi urgenti nell'area" in cui si affronteranno i problemi dei trasporti marittimi e non solo, e le prospettive di sviluppo dello scalo turritano.

I sardi infatti sono costretti a prendere un aereo o una nave per spostarsi dalla propria regione, con un costo ben maggiore del prendere semplicemente la propria auto, come accade nel resto d’Italia. Interverranno l'assessore regionale ai Trasporti, Antonio Moro, l'amministratore straordinario della Provincia Pietro Fois, il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas e i rappresentanti del Sistema dell’Autorità Portuale, del Consorzio industriale provinciale di Sassari-Porto Torres e Alghero, dell'Arst e dell'Atp.

