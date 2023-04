Ancora disagi nel largo Sabelli, dove la strada chiusa al transito per il pericolo crollo della palazzina disabitata fatiscente crea difficoltà nel quartiere di Monte Agellu a Porto Torres. Da quasi due mesi l’area attorno al vecchio stabile è stata transennata dal Comune come stabilito da un’ordinanza emessa dal sindaco Massimo Mulas, costretto ad interdire al transito dei veicoli e al passaggio dei pedoni il tratto della via Mentana che dal civico 7 conduce all'incrocio con il Largo Sabelli. Un ampio spazio off limits per le auto e per i passanti che potranno transitare sul marciapiede presente sul lato destro.

Ma i residenti si sentono «come blindati e impossibilitati a muoversi comodamente», sostengono, «tra i disagi di una zona che impedisce il passaggio ai pedoni e alle auto». Chiedono che venga trovata una soluzione urgente. «Quanto dobbiamo attendere prima che ci liberino da questo degrado?», si domandano.

Il provvedimento, che segue una prima ordinanza di accesso interdetto all’interno dello stabile a due piani, è stato preso a seguito degli ultimi sopralluoghi della Polizia locale e dei vigili del fuoco che hanno accertato lo stato di pericolosità del fabbricato e la necessità di messa in sicurezza delle parti potenzialmente a rischio crollo, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e in attesa che i proprietari provvedano alla messa in sicurezza.

