Interventi di messa in sicurezza e riparo dai vandali del terminal crociere “Lunardi”, l’incompiuta che deturpa l’area del porto commerciale di Porto Torres. Un’iniziativa dell’Autorità di Sistema Portuale del nord Sardegna, «nata a seguito della nota inviata nel mese di novembre dal Provveditorato interregionale per le Opere pubbliche per il Lazio che sta realizzando l’opera, con la quale - sottolinea Massimo Deiana, presidente della Port Authority -, vista l’ubicazione in area demaniale del fabbricato, aveva chiesto di provvedere a realizzare una recinzione per l’intero perimetro, al fine di impedire l’accesso dei non addetti ai lavori e, soprattutto, dei vandali».

L’Autorità di sistema portuale ha così avviato la procedura aggiudicando le opere di messa in sicurezza della struttura con pannelli in legno per un importo di 45mila euro, lavori effettuati dalla ditta A.P. Opera Srl di Baratili San Pietro (Oristano), in attesa che la struttura venga completata.

L’intervento si inserisce nell’ambito del progetto di realizzazione di un Centro intermodale presso la stazione marittima “Nino Pala”, un piano messo a punto dall’assessore regionale ai Trasporti, Antonio Moro, che procede nella definizione degli accordi tra Comune, Consorzio industriale provinciale di Sassari, Provincia e le aziende Arst e Atp per mettere in connessione autobus, taxi e navette con l’arrivo di treni e navi, servizi attualmente disorganizzati e inefficienti.

