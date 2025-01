«Entro febbraio l’aggiudicazione dei lavori dell’ex Terminal Crociere di Porto Torres». Ad assicurarlo è il deputato Salvatore Deidda, l’esponente di Fratelli d’Italia presidente della commissione Trasporti alla Camera, intervenuto per rassicurare il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, sulla volontà di portare avanti i lavori e di completare l’incompiuta ormai da 15 anni che sorge nell’area portuale, considerata tra le opere infrastrutturali più datate.

«Abbiamo preso l’impegno e lo portiamo avanti, tra mille difficoltà burocratiche, per far iniziare i lavori nell’ex tensostruttura Lunardi e Terminal Portuale di Porto Torres – spiega Deidda - e vorrei tranquillizzare il sindaco e la comunità che il Provveditorato delle Opere Pubbliche, agli inizi di gennaio, con la Commissione di gara nominata con decreto provveditoriale, riunitasi in seduta pubblica, ha proceduto all’apertura delle offerte, concludendo le attività e individuando quindi, a seguito di redazione della relativa graduatoria, il primo classificato in favore del quale verrà proposta l’aggiudicazione. La stipula, dovrebbe avvenire entro febbraio».

E aggiunge ancora: «Giova e aiuta mantenere vivo l’interesse, del Comune, dei parlamentari sulla stampa, su un’opera che in tutti questi anni passati è stata abbandonata al proprio destino. Trovati questi fondi per iniziare i lavori, bisogna trovarne ulteriori per valorizzarla e darle un futuro e con la collega Barbara Polo, e con chi vuole darci una mano, insisteremo a lavorarci».

Sul caso aveva presentato una interrogazione parlamentare il deputato dem Silvio Lai. Lo stesso ministro ai Lavori Pubblici, Matteo Salvini, aveva garantito il completamento dell'opera.

