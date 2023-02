Si intitola “Scatta l’amore a Porto Torres: fotografa il tuo San Valentino” il contest fotografico lanciato dall’amministrazione comunale che, per tutto il mese di febbraio, invita i cittadini a fermarsi con la loro dolce metà per immortalare un momento di felicità seduti sulla nuova panchina degli innamorati inaugurata davanti alla torre Aragonese. Uno sfondo suggestivo per una foto scattata e postata su Instagram, immagini romantiche che celebrano l’amore in un contesto da preservare, nel cuore della città di Porto Torres.

Le fotografie più romantiche saranno ripubblicate nelle stories sulla pagina portotorreseventi. L’autore dello scatto che avrà ottenuto più like potrà entrare gratuitamente nei musei e aree archeologiche della Sardegna, quali l’Antiquarium Turritano, il Museo del Porto a Porto Torres, museo nazionale archeologico ed etnografico "Sanna", l’altare prenuragico di Monte d'Accoddi e la Pinacoteca nazionale di Sassari, il museo archeologico nazionale "G. Asproni" di Nuoro, i musei Garibaldini di Caprera (Sassari), l’area archeologica Su Nuraxi di Barumini e l’area archeologica di San Saturnino a Cagliari.

«Durante il corso dell’anno ripeteremo progetti di questo genere, affinché si possano organizzare iniziative simili in occasione di importanti eventi turritani – ha detto l’assessora alla Cultura, Maria Bastiana Cocco – mettendo in palio premi che incentivino la cultura». Tra le manifestazioni si inseriscono la Befana in piazza, Pasquetta, Monumenti Aperti, la Festha Manna con Palio di Santu Bainzu e Sagra del pesce, il Carnevale estivo, eventi Estate e Natale turritano.

© Riproduzione riservata