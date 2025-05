Lo Yacht Club Alghero riprende i corsi di vela proponendo ai ragazzi una estate di mare, sport e divertimento. Recentemente intitolata al socio prematuramente scomparso, Paolo Emilio Zoagli, la Scuola di Vela è una realtà consolidata nel panorama sportivo cittadino e non solo. Le iscrizioni che crescono di anno in anno testimoniano l’alto livello dell’offerta. Rivolta a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, con attività anche per adulti, la scuola vela dello YCA rappresenta un’occasione imperdibile per avvicinarsi al mondo velico o perfezionare le proprie competenze in uno dei contesti più suggestivi della Sardegna, la Riviera del Corallo.

I corsi, tenuti da istruttori qualificati FIV (Federazione Italiana Vela), inizieranno a partire dal 9 di giugno alternando lezioni teoriche alla pratica in mare con programmi pensati per ogni fascia d’età e livello di esperienza: dai corsi base per principianti alle lezioni avanzate per regatanti.

<Il nostro obiettivo resta quello di praticare la vela e promuovere i valori di questo sport. L’amore per il mare, il rispetto per l’ambiente e riuscire ad allargare questa già grande famiglia che è lo Yacht Club Alghero. Si prospetta un’altra stagione positiva>, ha dichiarato il presidente dello Yacht Club Alghero, Pier Paolo Carta. Le iscrizioni sono ancora aperte. Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere presso la sede dello Yacht Club Alghero – Banchina Rafael Catardi, Porto di Alghero, Tel. 079952074.

© Riproduzione riservata