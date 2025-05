Nome in codice: Operazione “Beach litter”. Area di azione: tra la Rotonda di Platamona e la Torretta. Target: i rifiuti abbandonati lungo il litorale. Risultato: oltre 30 chili tra cicche, bottiglie, plastica e cartacce varie.

Successo per l'iniziativa promossa da Legambiente Sassari che ha coinvolto studentesse e studenti delle scuole medie dell’Istituto Comprensivo di Li Punti in una giornata di sole al mare ma non per prendere il sole o fare il bagno, bensì per porre rimedio all'inciviltà degli altri.

E' stata una “Lezione” di transizione ecologica: un incontro ricco di scambi cominciata con la condivisione di dinamiche e metodi che possano favorire la transizione ecologica che - prima di tutto - deve essere una transizione di pensiero.

«Le nuove generazioni sono a pieno titolo titolari del futuro delle nostre comunità, dell’ambiente che ci circonda, del domani del nostro esistere – spiega Michele Meloni di Legambiente–. Educare al cambiamento, alle regole della transizione ecologica, rendere partecipi i giovani del loro ruolo nelle dinamiche di sostenibilità è un obbligo, quasi un dovere: Legambiente lo ha fatto, ancora una volta - chiude -. Per cui grazie a studentesse e studenti delle scuole medie di Li Punti per quanto hanno regalato a noi e al loro mondo in una splendida mattinata in riva al mare».

© Riproduzione riservata