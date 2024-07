Una lunga fila di persone per degustare i piatti a base di tonno, davanti al mare del Golfo dell'Asinara. A Porto Torres la terza edizione della Sagra del Tonno ha riscosso un notevole successo. In tanti, turisti e locali, non hanno voluto rinunciare alle caserecce alla sfizi e delizie, tranci di tonno ai ferri, il tutto accompagnato da un buon bicchiere di vino o acqua.

La serata, andata in scena in piazza Eroi dell'Onda, allestita con panche e tavoli, è cominciata alle 19, e già agli ingressi sono stati presi d'assalto dalla folla presente.

A fare da cornice durante la serata la scuola di ballo Moving Soul, la musica dal vivo di Kiko Solinas e del gruppo folk Santu Bainzu e gli ospiti del coro Su Redentore di Nuoro. L'evento è stato organizzato dall'Associazione sportiva dilettantistica Maestrale di Porto Torres che ha curato anche la sagra del pesce, e patrocinato dal Comune di Porto Torres.

© Riproduzione riservata