Sono 25 i casi di positività, tra docenti e studenti, registrati all’Istituto superiore “Mario Paglietti” di Porto Torres, per i quali la dirigenza scolastica ha applicato la procedura di sicurezza disponendo la quarantena per i soggetti interessati e la didattica a distanza. Altri contagi sono stati rilevati in due classi della scuola primaria Bellieni: gli allievi si trovano in isolamento domiciliare per doppia positività, mentre una classe della scuola elementare del plesso di Monte Agellu è in sorveglianza in attesa che uno studente, risultato positivo al Covid-19, effettui il tampone T5.

La difficoltà a far emergere i tracciamenti di fronte a una situazione di emergenza sta creando problemi all’interno delle scuole, dove i dirigenti si trovano spesso alle prese con una normativa di non facile interpretazione. Norme e casi diversi affrontati quotidianamente, una situazione ingestibile tra frammentazioni, interruzioni di lezioni in presenza e la richiesta degli studenti di attivare la didattica digitale integrata.

