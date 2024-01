Studenti a confronto con le realtà del volontariato cittadino che fanno appello alle nuove generazioni per dedicarsi alle iniziative di sostegno alla comunità. Il progetto di cittadinanza attiva “A scuola di democrazia”, portato avanti dall’Istituto di istruzione superiore “Mario Paglietti”, ha fatto tappa martedì pomeriggio presso la Casa delle Associazioni di Porto Torres, dove ha sede la Consulta del Volontariato.

Per gli studenti partecipanti all’iniziativa, accolti dalla presidente in carica Adonella Mellino, è stata l’occasione per un confronto aperto con i volontari delle varie realtà associative che operano nel territorio, le quali hanno avuto modo di illustrare gli scopi della loro attività e la tipologia dei servizi offerti alla comunità.

Le finalità socio-culturali, assistenziali e ricreative che connotano l’offerta del volontariato portotorrese sono state illustrate in modo puntuale e accattivante dai vari operatori, suscitando una miriade di domande da parte dei ragazzi presenti, ai quali i volontari sono stati ben lieti di rispondere col racconto delle loro esperienze dirette. Per gli studenti è stata l’occasione per apprendere il messaggio più importante, ossia l’inestimabile valore del donarsi gratuitamente all’altro, specialmente nei casi di maggiore bisogno. È emersa la necessità di un urgente innesto generazionale nel mondo del volontariato locale, in modo da introdurre energie fresche e nuove capaci di garantire vitalità al settore.

L’impegno futuro è quello di un percorso di lunga durata, dove la scuola e l’associazionismo territoriale collaborino sinergicamente nella realizzazione di una rete operativa costantemente presente in ambito socio-culturale. Tra gli incontri programmati per “A scuola di democrazia”, si segnalano un pomeriggio da trascorrere negli uffici del Municipio e la partecipazione degli alunni ad una seduta del Consiglio comunale.

© Riproduzione riservata