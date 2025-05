L’esperienza dei tumori, la prevenzione e l’informazione come parti di un processo di conoscenza per affrontare con cognizione queste forme di patologie. Per questo i Licei dell’Istituto superiore “M Paglietti”, a Porto Torres, hanno ospitato il “Lions Club International” principale promotore del “Progetto Martina: prevenzione, salute e consapevolezza per i giovani”. L’incontro si è tenuto presso l’Auditorium di via Bernini, dove i Lions club Porto Torres e di Sassari Host hanno parlato di prevenzione ed educazione alla salute. Il progetto, attivo dal 2007 e rivolto agli studenti delle scuole superiori, nasce dalla proposta di Martina, una giovane donna scomparsa prematuramente a causa di un tumore, di educare i suoi coetanei alla prevenzione dei tumori, dando loro gli strumenti della conoscenza dei primi segni di malattia. L’incontro, dopo i saluti del dirigente scolastico, Daniele Taras, è stato presentato da Gianni Tamponi, presidente del club Lions Porto Torres ed illustrato da Antonella Tirotto del Lions Sassari Host, nonché responsabile territoriale per il progetto Martina. A prendere parte all’incontro sono stati gli studenti delle classi terze e quarte del liceo, accompagnati dai docenti, che hanno avuto l’opportunità di ascoltare le relazioni di quattro autorevoli specialisti del panorama medico sassarese: Pierluigi Cherchi, già professore di Ginecologia e Ostetricia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Sassari, che ha affrontato il tema della sessuologia e dei comportamenti sessuali a rischio; Monica Derosas, specialista urologa presso la Clinica Urologica dell’Aou di Sassari, che ha parlato di andrologia e salute maschile; Antonio Demurtas, già responsabile della Neurofisiopatologia presso il presidio ospedaliero Santissima Annunziata di Sassari, che ha trattato il delicato argomento delle droghe e degli effetti sul cervello. «I nostri studenti hanno avuto la possibilità di partecipare ad un’occasione formativa di alto profilo, che mira a responsabilizzare i giovani rispetto a tematiche fondamentali per il loro benessere psico-fisico, stimolando la consapevolezza e la cultura della prevenzione.» spiega il dirigente Taras «Il Liceo Paglietti rinnova così il proprio impegno nell’offrire agli studenti non solo una formazione accademica, ma anche un percorso educativo orientato alla salute, alla prevenzione e al rispetto di sé». Il progetto è patrocinato dal Senato della Repubblica, dal Ministero della Salute, dal Ministero dell’Istruzione, dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), dalla Fondazione Umberto Veronesi, da Europa Donna Forum Italiano.

© Riproduzione riservata