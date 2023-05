Per ragioni di decoro, sicurezza urbana e tutela della incolumità pubblica, l’amministrazione comunale di Porto Torres ha vietato la somministrazione e la vendita per asporto, oltre che il consumo itinerante, di bevande in lattine e contenitori in vetro nelle tre giornate della Festha Manna. A firmare l’ordinanza, in vigore nel territorio di Porto Torres durante la manifestazione, è il sindaco Massimo Mulas, che ha ritenuto necessario adottare misure idonee a disciplinare le modalità di conferimento dei rifiuti in occasione di iniziative e spettacoli viaggianti.

Nelle giornate del 27, 28 e 29 maggio, a Porto Torres, si terranno gli eventi della “Festha Manna”, con una stima di un numero rilevante di persone che si concentrerà perlopiù nel centro cittadino. Per assicurare il decoro urbano e per preservare la sicurezza e l’incolumità dei partecipanti il provvedimento intende prevenire i rischi imputabili al consumo di bevande in contenitori di vetro ed in lattine, i cui vuoti, se abbandonati a bordo strada, possono essere utilizzati in modo improprio da persone dedite a condotte illecite.

Non sarà possibile, per tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per gli operatori su area pubblica, i gestori di esercizi commerciali in sede fissa e per le attività artigianali, la somministrazione e la vendita su area pubblica di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro. Il divieto è esteso anche alle aree concesse ai titolari di pubblici esercizi per posizionamento di tavoli e sedie. Il caso di violazione è prevista la sanzione da 25 a 500 euro.

