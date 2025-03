Via libera al nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica sugli interventi di messa in sicurezza, manutenzione straordinaria ed efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Porto Torres. Lavori per un importo complessivo di 1 milione e 250.000 euro, di cui 797.000 per lavori compresi i costi per la sicurezza e 453.000 per somme a disposizione dell’amministrazione comunale. Su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici, Gavina Muzzetto, l’iter prevede la progettazione esecutiva le spese per le indagini e le prove di laboratorio, i costi per gli allacciamenti ai pubblici servizi, certificazioni e collaudi.

Le opere da realizzare “impianti di pubblica illuminazione” si rendono necessarie al fine di garantire adeguati livelli di illuminazione nelle strade e per evitare situazioni rischiose per l’incolumità pubblica. Un altro progetto in corso di realizzazione prevede l'installazione di 842 nuovi corpi illuminanti in tutta la città e i lavori stanno seguendo un ordine delle priorità dettato dall'amministrazione comunale per intervenire prima nelle aree dove si registrano le situazioni più urgenti e successivamente estendersi alle altre zone urbane.

Uno degli obiettivi principali è infatti quello di incrementare la sicurezza su tutto il tessuto urbano. In viale delle Vigne saranno sostituiti i 55 pali esistenti e l’amministrazione ha richiesto a Enel Sole anche di potenziare il flusso luminoso di tre attraversamenti pedonali in prossimità delle scuole.

