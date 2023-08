«Ci pare assurdo che dopo una certa ora le strade di Porto Torres diventino delle vere e proprie piste per motorini che scorrazzano per le nostre vie a tutto gas fino alle 4 del mattino superando di gran lunga i decibel che può generare una chitarra o una batteria acustica durante una serata musicale negli orari consentiti, disturbando il sonno e il riposo dei nostri concittadini». Così il consigliere comunale Gavino Ruiu, firmatario dell’interpellanza “Sicurezza viabilità cittadina”, discussa ieri durante la seduta nel consiglio comunale.

Nei giorni scorsi sono state numerose le segnalazioni sul disagio subito dai residenti soprattutto nelle ore notturne, quando il sonno è disturbato dai forti rumori delle moto che scorrazzano per le vie, una fascia oraria quelle in cui il controllo è minore e si pone maggiormente il problema sicurezza.

Al sindaco Massimo Mulas e alla sua giunta il consigliere Ruiu ha chiesto «se c'è un modo per intensificare i controlli dopo le ore 20 e quali misure si possono adottare in alcune zone per riportare la viabilità su un piano più civile e rispettoso nei confronti di tutti i turritani e dei turisti che trascorrono un pò di tempo nella nostra città». Sul tema sicurezza il primo cittadino assicura: «Stiamo agendo per potenziare il Corpo di Polizia locale. Domani entrano in servizio tre nuovi agenti stagionali, tramite contratto annuale, e nel frattempo è in itinere il bando per l’assunzione di un quarto agente della municipale che porteranno questa amministrazione comunale ad avere un vigile urbano ogni mille abitanti». Un numero non sufficiente rispetto alle attività di competenza della Polizia locale, ulteriormente implementate, ma comunque un passo avanti per affrontare la situazione attuale.

