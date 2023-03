Ancora atti vandalici contro la stazione ferroviaria di Fontana Vecchia a Porto Torres, vittima di continue incursioni di bande di balordi che hanno danneggiato a più riprese la struttura.

L'ennesimo raid nella notte, quando l'oscurità sembra consentire tutto e gli incivili possono agire indisturbati. Con le pietre hanno ridotto in frantumi la vetrata della porta d'ingresso della stazione della Rete ferroviaria italiana, proprio davanti ai cancelli rimasti aperti dopo essere stati danneggiati con l'utilizzo di alcune corde.

La brutta sorpresa ieri mattina, quando il custode ha trovato la porta con i vetri infranti e per terra le pietre usate per colpire al solo scopo di rompere e distruggere un bene pubblico. Non è certo la prima volta che i vandali fanno visita alla stazione, ormai martoriata e danneggiata nelle strutture, dalla copertura ai muri, dagli infissi alle sedute. Un luogo frequentato da pendolari, studenti e lavoratori, che quotidianamente usufruiscono del servizio. Lamentano la carenza di controlli e, soprattutto, di un sistema di video sorveglianza adeguato ed efficiente in grado di individuare i responsabili, un sistema che funzioni da deterrente per fermare le bande di balordi che, annoiati o con l'obiettivo chiaro di distruggere, si avventurano nella notte alla ricerca di un bersaglio da colpire.

