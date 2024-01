Si distrae per un attimo a causa di uno starnuto e perde il controllo della macchina finendo contro un palo della luce. L'incidente è successo nella parte alta di viale delle Vigne, una delle arterie tra le più trafficate a Porto Torres.

La conducente della Clio, molto spaventata, è rimasta miracolosamente illesa. Mentre procedeva in direzione Sassari, per un attimo si è distratta per starnutire, andando a sbattere contro un palo dell’illuminazione pubblica.

La giovane neopatentata, appena 19enne, per fortuna non ha riportato alcuna ferita, ma l'auto è stata gravemente danneggiata nella parte anteriore. Divelto anche il palo, staccatosi alla radice con materiale finito sulla carreggiata.

Sul posto gli agenti della Polizia locale che hanno chiesto l'intervento della società che gestisce il sistema di illuminazione pubblica per la rimozione e la messa in sicurezza della struttura. Nell'impatto il palo ha lasciato i fili elettrici scoperti. I vigili urbani hanno effettuato i rilievi e disciplinato la viabilità.

