Un piano per riqualificare la piazza Marinaru dedicata al poeta Peppino Bazzoni, nella centralissima Porto Torres. Il progetto è stato affidato all’architetto turritano Omar Simonini con il compito di riqualificare lo spazio che sorge alle spalle del Palazzo del Marchese, un’ampia piazza riservata alle auto, mezzi che nel tempo hanno contribuito a danneggiare la pavimentazione e gli scivoli d’ingresso, tanto che si presenta in grave stato di degrado con parti divelte. Nell’avanzo di Bilancio sono state inserite risorse pari a 500mila euro per avviare il progetto di riqualificazione di uno degli spazi cittadini che necessitano di un intervento di riconversione urgente. Una priorità, attribuita anche alle piazze Garibaldi e Umberto I, che richiedono lavori di ristrutturazione e di ripristino del decoro urbano. L’amministrazione comunale, infatti, con la predisposizione del piano intende partecipare al bando pubblico regionale per la concessione di contributi finalizzati alla riqualificazione dei centri urbani, attraverso la realizzazione del progetto di circa i milione e 82mila euro per il quale si intende presentare domanda di finanziamento.

«L’obiettivo dell’amministrazione è mettere in sicurezza l’importante piazza – spiega Gavina Muzzetto, assessora ai Lavori Pubblici - restituendo decoro all’area anche con la realizzazione di zone verdi e riorganizzando gli spazi dove le auto possano sostare in maniera ordinata».

© Riproduzione riservata