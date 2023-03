Indagini della polizia locale di Porto Torres sull’atto vandalico compiuto ai danni dei pali della segnaletica stradale, sradicati in alcuni punti della città. L’episodio è stato segnalato anche ai carabinieri della compagnia locale che hanno provveduto ad inviare la comunicazione di notifica di reato alla Procura di Sassari. Nella notte tra sabato e domenica una banda di balordi si è scatenata prendendo di mira almeno cinque pali posizionati in via Pascoli, all’angolo con via delle Vigne e nel tratto di viabilità tra via Ettore Sacchi e via Balai, aree situate a poca distanza dal centro urbano. Alcuni sostegni sono stati divelti o piegati, altri abbattuti con danni alla pavimentazione dei marciapiedi.

L’allarme è stato lanciato ieri mattina dai residenti, ma l’album dei misfatti e degli atti vandalici si arricchisce di comportamenti incivili che non accennano a fermarsi e colpiscono, indistintamente, ogni bene della comunità.

In queste ore stanno intervenendo gli operai della Multiservizi in house per ripristinare i danni e riposizionare nuovi cartelli. «È la terza volta che interveniamo per sostituire i pali danneggiati, -osserva Massimiliano Ledda, assessore all’Ambiente - un atto commesso da chi non si rende conto che, oltre a mettere a rischio la sicurezza, danneggia un bene pubblico con costi a carico delle casse comunali e, quindi, dei cittadini».

Il dossier fotografico è nelle mani della polizia municipale che passerà al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti per cercare di individuare i responsabili.

