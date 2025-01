Presa di mira a più riprese la recinzione dell’ex Terminal Crociere, infrastruttura situata nell’area portuale di Porto Torres, è stata vandalizzata e danneggiata nel lato che si affaccia sulla via Antonietta Bassu.

Uno squarcio sulla struttura in legno, un “muro” di protezione realizzato dall’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna per l’intero perimetro, al fine di impedire l’accesso dei non addetti ai lavori e, soprattutto, dei vandali. Invece gli incivili hanno voluto distruggere anche i pannelli in legno costati alla Port Authority ben 45 mila euro, lavori effettuati dalla ditta A.P. Opera Srl di Baratili San Pietro (Oristano), in attesa che la struttura venga completata. Una messa in sicurezza provvisoria prima che i lavori possano riprendere per completare l’opera che da 15 anni attende di vedere scritta la parola fine sul cantiere infinito.

Sul cosiddetto Terminal Lunardi si era pronunciato nei giorni scorsi anche il deputato alla Camera di Fratelli d’Italia, presidente della commissione Trasporti alla Camera, intervenuto per rassicurare il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, sulla volontà di portare avanti i lavori e di completare l’incompiuta, considerata tra le opere infrastrutturali più datate. Entro febbraio verranno aggiudicati i lavori a seguito della apertura delle buste di presentazione delle offerte degli operatori economici.

