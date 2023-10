Si aprono i cantieri per la realizzazione della rotatoria a tre bracci in via dell’Erica, nel quartiere Serra Li Pozzi a Porto Torres. I lavori, per un ammontare di 350mila euro, fondi stanziati dal bilancio comunale, dureranno 90 giorni. L’esecuzione delle opere si svolgerà in due fasi.

Nella prima parte si interviene nella intersezione tra via dell’Erica e via degli Ulivi, con interdizione del traffico veicolare per i mezzi provenienti dalla rotatoria di via Sassari che intendono dirigersi nel quartiere Serra Li Pozzi.

Nella seconda fase si procederà con la realizzazione dei marciapiedi, della segnaletica orizzontale e verticale, dell'impianto di illuminazione, fresatura e realizzazione nuovo manto stradale: in queste fasi il traffico sarà consentito in tutte le direzioni secondo la nuova viabilità, opportunamente regolamentato ed adattato alle esigenze di cantiere.

Il progetto prevede la bitumatura di via dei Corbezzoli, che unisce le due rotatorie, via dell’Erica e via Sassari. Ulteriori interventi sono previsti in diverse aree della città - tra cui via del Melo e via del Pero, finanziati con fondi che il Comune ha ottenuto partecipando a un bando regionale specifico per gli interventi di bitumatura.

© Riproduzione riservata