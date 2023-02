Si apre il sipario al teatro comunale “Andrea Parodi” di Porto Torres per la presentazione della rassegna teatrale dedicata alle famiglie.

La seconda edizione di Primavera Teatro Ragazzi partirà domenica 5 marzo con il primo spettacolo di una programmazione messa a punto dall’associazione culturale “La camera chiara” che prevede tre serate con le più prestigiose compagnie della provincia di Sassari. Ospite, domenica alle 18, l’associazione cagliaritana Akroama con lo spettacolo dedicato ai ragazzi, di età compresa tra i 6 e i 14 anni, intitolato “Quel genio di Leonardo”.

Seguiranno gli spettacoli de “La botte e il cilindro”, in programma il 2 aprile alla stessa ora, con “Riccioli d’oro e i tre orsi” ed infine il 14 maggio verrà presentata la nuova produzione con “La storia di Pierino e del lupo” in collaborazione con BSL Studiodanza. Rappresentazioni che in modo divertente ed alternativo intendono far conoscere anche ai più giovani la straordinaria figura di Leonardo Da Vinci, ma anche le fiabe con spunti originali, spettacoli musicali in cui i linguaggi utilizzati nella messa in scena sono quelli del teatro d’attore, del teatro immagine e quello coreografico.

