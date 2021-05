Il consiglio comunale di Porto Torres ha approvato a maggioranza il bilancio di previsione da circa 33 milioni e 845mila euro.

Con 15 voti favorevoli espressi dalla maggioranza e 4 astenuti della minoranza, passa il documento finanziario, il primo dell’attuale maggioranza che inevitabilmente si trova ad affrontare le conseguenze causate dall’emergenza sanitaria Covid-19 con azioni mirate.

Sul piano delle assunzioni si prevedono 31 nuove unità, 29 nel 2021 e due nel 2022, mentre il sostegno alle famiglie e al terzo settore si concretizza nella previsione di 6 milioni di euro circa tra spese per il personale e sussidi.

“A questo proposito, voglio riconoscere l’importanza delle associazioni, anche per il lavoro svolto in occasione dello screening e delle vaccinazioni – sottolinea l’assessore al Bilancio, Alessandro Carta-. Abbiamo previsto l’esenzione dei canoni per tutto il 2021 alle associazioni insediate presso la Casa delle associazioni”.

Tra i principali contenuti del bilancio la transizione digitale e la connettività, un tema per rendere l’ente in grado di supportare il mondo produttivo con interventi strutturali. Sul cimitero comunale di Balai è prevista una riduzione del costo dei loculi del 20 per cento unificando quindi le tariffe per entrambi i plessi cimiteriali.

Sul fronte dell’efficientamento del servizio di pubblica illuminazione si prevede il passaggio dei pali al Comune da Enel Sole e conseguente risparmio sulle manutenzioni pari a circa 57mila euro. Approvate anche le tariffe Irpef, Imu e Tari.

“È necessario aprire un più ampio ragionamento sull’entrate e sull’autonomia finanziaria, - ha aggiunto l’assessore - potenziando la riscossione coattiva dei tributi comunali”.

Per i consiglieri di minoranza Ivan Cermelli e Bastanino Spanu: “Questo bilancio è soltanto tecnico – sostengono – quindi facciamo i complimenti ai dirigenti che lo hanno redatto, ma dal punto di vista politico è pressoché identico a quelli presentati negli ultimi dieci anni: senza alcuna novità”.



