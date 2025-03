Sgombero dal vecchio stabile dell’ex Consorzio agrario di Porto Torres, l’edificio situato in via Sassari occupato abusivamente da due persone. I proprietari della struttura hanno chiesto l’intervento degli uomini della Polizia locale per liberare i locali dai rifiuti e da tutto il materiale che, nel frattempo, vi era stato depositato. Da qualche giorno lo stabile era diventato rifugio di alcuni senzatetto, i quali avevano abbandonato una struttura protetta, situata in un paese limitrofe, trasferendosi in città per vivere in condizioni disagevoli. Attorno al capannone dismesso, cumuli di rifiuti che rischiavano di trasformare l’area nella ennesima discarica da bonificare, con il pericolo che la situazione igienica potesse degenerare fino a determinare condizioni di degrado ambientale. Martedì mattina, dopo diverse segnalazioni da parte dei residenti, l’intervento degli agenti della municipale per lo sgombero e l’allontanamento delle persone dal fabbricato, e il ripristino delle condizioni di sicurezza.

