Un’epoca che domina ancora oggi le onde radio con le icone della musica che incarnano lo splendore che si viveva allora.

La rotonda dello Scogliolungo davanti al suggestivo mare del Golfo dell’Asinara, sul litorale di Porto Torres, si trasformerà in una grande discoteca all’aperto per accogliere i nostalgici della musica anni ‘80, per una serata all’insegna delle sonorità arrangiate da nuove tecnologie strumentali.

L’appuntamento musicale, sulle tracce di un dolce passato che ritorna, è in programma sabato 1 giugno a partire dalle 22.30, per rivivere quegli anni tra i più prolifici di nuovi generi musicali.

L’iniziativa, ideata dal giornalista e musicista Carlo Eletti ora in tandem col dj Davide Francesconi, è stata accolta in città con grande entusiasmo, e da ben oltre un lustro catalizza l’interesse di vacanzieri e turisti dell’hinterland.

Gli organizzatori intendono avviare una collaborazione affinché l’evento divenga un appuntamento di spessore nel cartello estivo turritano, con scenografie sempre nuove e la magia di quel tempo indimenticabile.

